Орловские чиновники пытаются отнять дом у местного жителя

Поводом стало то, что домовладелец много лет не проводит ремонт.

Показательное гражданское дело рассмотрел Урицкий районный суд Орловской области. Иск подала администрация поселка Нарышкино, предъявившая требования о продаже жилого дома и земельного участка с публичных торгов. Ответчиком выступил местный житель, которому это имущество принадлежит уже много лет.

Как пояснила пресс-служба Урицкого райсуда, администрация Нарышкино просила о прекращении права собственности на дом и участок и их последующей продаже. Требования были мотивированы тем, что «собственник жилого дома на протяжении длительного времени бесхозяйно содержит жилое помещение, не предпринимает мер по его содержанию и капитальному ремонту». В частности, было отмечено, что дом капитально не ремонтировался с момента его приобретения.

Но у собственника нашлись свои аргументы. Так, его представитель в суде пояснила, что дом был приобретен еще в 1996 году по договору мены. Причем уже на тот момент он находился в аварийном состоянии. Новый хозяин понял это не сразу, а когда понял, то начал судиться с прежними собственниками. Сообщается, что споры в суде по данному вопросу с бывшими хозяевами и администрацией возникают с 1997 года.

«Прекращение права собственности на жилое помещение в соответствии со ст. 293 ГК РФ является крайней мерой, применяемой к собственнику в случае, когда его поведение явно свидетельствует о его недобросовестности, — пояснили в районном суде. — Однако истцом не было представлено доказательств того, что ответчик использует жилой дом не по назначению, либо без уважительных причин не производил ремонт, допускал разрушение и порчу своего жилого помещения, а также что использование ответчиком данного жилого дома и земельного участка нарушает права соседей и иных лиц».

В результате суд в удовлетворении исковых требований отказал. Впрочем, решение еще не вступило в законную силу, и чиновники вправе обжаловать его в апелляции.

ИА «Орелград»