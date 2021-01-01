Орловский суд наказал женщину за посылку с мобильниками

Виновная пыталась переправить телефоны своему родственнику в колонию.

Орловская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях выступила с разъяснением, адресованным местным жителям. Ведомство предостерегает их от попыток передачу за решетку запрещенных законом предметов, поскольку подобные действия являются административным правонарушением и караются по статье 19.12 КоАП РФ. Нарушителям грозит штраф в размере от 3000 до 5000 рублей с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов.

В прокуратуре привели конкретный пример такого наказания. В сентябре 2020 года осужденному Ливенской исправительной колонии строгого режима №2 пришла посылка. Судя по приложенному к ней списку, в посылке находились продукты питания. Однако при проверке сотрудники ИК-2 обнаружили среди продуктов замаскированные мобильные телефоны и комплектующие к ним. Эти предметы тут же были изъяты.

«В ходе проверки было установлено, что гражданка спрятала в продуктах питания указанные выше средства связи и в посылке направила данные продукты отбывающему наказание в ИК-2 родственнику», — уточнили в надзорном ведомстве.

На женщину завели административное дело, которое было рассмотрено мировым судьей судебного участка №3 города Ливны и Ливенского района. Он счел вину правонарушительницы доказанной. Женщину наказали минимально возможным административным штрафом в размере 3000 рублей с конфискацией изъятых из посылки мобильников.

ИА «Орелград»