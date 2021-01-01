Орловских казаков научат тушить пожары

В Орловской области утвержден план развития казачества.

Исполняющий обязанности главы региона Вадим Соколов утвердил план мероприятий по реализации в Орловской области в 2021-2023 годах «Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества». Эта «дорожная карта» начнет действовать с 1 января 2021 года. Контроль за исполнением распоряжения возложен на руководителя администрации губернатора и правительства Орловской области. Напомним, эту должность как раз и занимает Вадим Соколов.

Региональный план состоит из двух десятков пунктов. Прежде всего, он предусматривает разработку и принятие нормативных правовых актов, касающихся казачества. Орловцев, в частности, планируется привлекать к «несению государственной и иной службы российского казачества на возмездной и безвозмездной основе». Делать это будут на основании договоров, заключенных казаками с органами власти. Кстати, попутно в регионе будут вести мониторинг востребованности такой службы.

Также планом предусмотрено привлечение членов казачьих обществ к реализации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Речь идет о тушении техногенных, лесных и природных пожаров, а также об участии казаков в профилактических мероприятиях. Кстати, предполагается обучение членов казачьих обществ, входящих в состав добровольной пожарной охраны, по программам профессиональной подготовки и программам повышения квалификации добровольных пожарных.

«Дорожная карта» предусматривает участие орловцев во Всемирном конгрессе казаков и во Всероссийской военно-спортивной игре «Казачий сполох», проведение мероприятий по вопросам военно-патриотического воспитания казачьей молодежи и даже подготовку предложений по созданию учебно-методических пособий по истории и культуре российского казачества. Кроме того, запланировано проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди казачьей молодежи, участие во Всероссийской спартакиаде допризывной казачьей молодежи и организация конного пробега по местам боев кавалерийского корпуса генерала Белова.

ИА «Орелград»