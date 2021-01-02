Орловца поймали при попытке ночью снять колеса с чужой машины

На похитителя было заведено сразу два уголовных дела.

Советский районный суд города Орла рассмотрел в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело по обвинению местного жителя в совершении сразу двух преступлений. Первое из них было квалифицировано по статье 158 УК РФ (кража). Вернее, это было покушение на кражу, поскольку молодой человек попался с поличным на месте преступления.

Произошло это в августе 2020 года в ночное время. Было установлено, что подсудимый на своем автомобиле «Форд Мондео» разъезжал по улицам областной столицы в поисках подходящего автомобиля. На улице 8 Марта он присмотрел припаркованный возле многоквартирного дома кроссовер «Lada Xray». Мужчина притормозил, вышел из салона, взял с собой домкрат и баллонный ключ и направился к чужой машине.

Далее злоумышленник открутил четыре колеса с кроссовера и погрузил их в багажник своей иномарки. Тут его и задержали подоспевшие сотрудники полиции. Отметим, что в тот момент подсудимый был пьян. При выяснении личности было установлено, что ранее суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей за вождение в нетрезвом виде. Также он был лишен водительских прав на полтора года.

Иными словами, на кражу подсудимый отправился, сев за руль без прав, да еще и в состоянии алкогольного опьянения. За это на него завели уголовное дело за повторную пьяную езду. По совокупности он получил наказание в виде 380 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 1 год и 6 месяцев.

ИА «Орелград»