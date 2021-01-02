В Орле защитят утраченный монастырь

Эксперты согласовали границы защитной зоны исторического памятника.

Трио экспертов выдало положительное заключение на проектную документацию, обосновывающую границы защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс строений бывшего Успенского мужского монастыря», 1841 г.». Этот памятник расположен в Орле на площади Монастырской. Цель проекта – «установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояния, предусмотренного пунктами 3 и 4 статьи 34.1. Федерального закона 73-ФЗ».

В настоящий момент установлена защитная зона на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля. Уточнение границ эксперты сочли обоснованным. По их мнению, это соответствует задачам государственной охраны объекта культурного наследия. Согласно исторической справке, Успенский мужской монастырь был основан в 1646 году священником Борисом, ставшим впоследствии, после пострижения в монахи под именем Боголепы, первым настоятелем. После пожара 1673 года с разрешения патриарха Иоакима монастырь был перенесен на новое место, именуемое Каменным Верхом.

Главным храмом монастыря стала каменная церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы, построенная в 1688 году. В 1693 году была построена также каменная надвратная церковь во имя апостолов Петра и Павла, а сверх того и каменная часовня. Вокруг монастыря была устроена каменная ограда с двумя башнями. Согласно указу Петра I, монастырь принимал на свое попечение бывших военных и увечных. Согласно указу императрицы Екатерины II, в 1766 году он был определен третьеклассным. В 1779 году в нем была устроена семинария, а в 1818-м — архиерейский дом Орловских и Севских архипастырей.

В 1843-1845 годах в архиерейском доме была построена каменная церковь — усыпальница над прахом семьи орловского губернатора Аркадия Кочубея. При монастыре существовало кладбище, где наряду с монашествующими и владыками были погребены и многие известные всей России люди, такие, например, как герой Отечественной войны 1812 года генерал-лейтенант Ф.К. Корф, писатель и театральный деятель граф Г.И. Чернышев и многие другие.

После 1917 года пострадал некрополь при Успенском монастыре, в 1920-е годы надгробия с него пошли на ремонт плотины через Оку. В 1932 году оставшиеся надгробные памятники сбросили в реку. С 1950 по 1980 год здесь находилась детская воспитательно-трудовая колония. В 1970-х при строительстве автостоянки было уничтожено монастырское кладбище. К 1980 году постепенно были разрушены почти все храмы бывшего монастыря. В 1980 году для проноса олимпийского огня через Орел была разрушена уникальная Успенская церковь XVII века, которая была видна по пути следования факелоносцев. В настоящее время исторические постройки бывшего Успенского монастыря полностью утрачены.

ИА «Орелград»