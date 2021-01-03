Машинист и его помощник попались на краже под Орлом

Работники похитили подкладки с железной дороги.

Мценский районный суд рассмотрел с участием Орловского транспортного прокурора уголовное дело о краже, в которой заподозрили двоих коллег по работе. Один из них на момент совершения преступления работал машинистом опытной путевой машинной станции, структурного подразделения Московской дирекции по ремонту пути. Второй подсудимый работал там же помощником машиниста.

Органами предварительного расследования они подозревались по ч.2 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Преступление было совершено в июле 2020 года. Подсудимые в тот день трудились на перегоне «Отрада-Думчино», проводили ремонтные работы. Возле железнодорожных путей они заметили детали – металлические подкладки.

Эти детали были сложены для временного хранения. Машинист и его помощник решили похитить их, чтобы затем сдать в пункт приема металлолома. Всего они украли 59 подкладок, вручную погрузив их в свой ремонтный вагон и скрывшись с похищенным с места преступления. Причиненный железной дороге ущерб был оценен примерно в 5,6 тысячи рублей.

Похитителям повезло, так как следствие ходатайствовало о прекращении уголовного преследования. Был учтен и небольшой ущерб, и то, что подсудимые раньше на правонарушениях не попадались. В результате оба отделались судебными штрафами. Каждый из них заплатит по 5000 рублей.

ИА «Орелград»