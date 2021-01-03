Мэр Орла распорядился снизить число наркоманов и преступников

Асоциальных типов в областной столице должно стать меньше.

Мэр Орла Юрий Парахин внес изменения в паспорт программы «Профилактика правонарушений в городе Орле на 2020-2021 годы». В частности, редактированию были подвергнуты несколько целевых индикаторов, при достижении которых программа будет считаться успешно реализованной.

Согласно новой версии документа, в областной столице в 2020-2021 годах должно быть достигнуто сокращение на 2 процента количества преступлений, совершенных в общественных местах, а также уменьшение на 4 процента числа преступлений, совершенных несовершеннолетними. Кроме того, программой предусмотрено сокращение числа тех орловцев, которые состоят под наблюдением в областном наркологическом диспансере. Так, по итогам 2020 года таковых должно стать меньше на 5 процентов, по итогам 2021-го – на 4 процента.

Помимо прочего, программой запланировано уменьшение количества неблагополучных семей, имеющих в своем составе наркологических больных: в 2020 году — на 4 процента, в 2021 году — на 5 процентов. Еще один целевой индикатор, который был отредактирован, предусматривает сокращение общего количества зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. По итогам уходящего года число таких преступлений должно снизиться на 5 процентов, наступающего – на 4 процента.

ИА «Орелград»