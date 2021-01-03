В 2021 году жителей двух орловских городов ожидает переселение

Новоселье должны будут справить около трех сотен орловцев.

Правительство Орловской области внесло очередные изменения в областную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». Напомним, ее действие рассчитано на 2019-2025 годы. Всего за этот период времени в Орловской области планируется переселить 3228 человек из 1412 аварийных жилых помещений. Общий объем финансирования программы, согласно ее обновленной редакции, составит 1,677 миллиарда рублей.

В 2021 году в рамках очередного этапа в регионе запланировано переселение 281 человека. Из них 13 человек станут участниками этой программы в Ливнах, а остальные – в Орле. Таким образом, в следующем году программа будет реализовываться на территории только двух орловских городов. В последующие годы она также затронет жителей Мценска, Новосильского и Малоархангельского районов.

В 2021 году в Ливнах планируется переселение граждан из семи жилых помещений, признанных аварийными, в Орле – из 117. Отметим, что чуть более половины этих квартир и комнат находятся в собственности самих граждан, а остальное жилье – в муниципальной собственности.

Так, гражданам положено финансовое возмещение за изымаемое у них жилье. В качестве размера планируемой стоимости 1 кв. м. общей площади такого жилья будет использоваться величина, утвержденная Минстроем РФ или средняя рыночная цена по соответствующему муниципальному образованию.

ИА «Орелград»