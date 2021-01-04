Орловец лишился сбережений после звонка друга

Под Орлом мужчина обманул приятеля и обчистил его банковский счет.

В Орловской области рассмотрено уголовное дело о краже денег с банковского счета. Подробности сообщает Новосильский районный суд, который и вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества).

Жертвой преступника стал его знакомый. Было установлено, что мужчина попросил у приятеля мобильный телефон, якобы ему надо было срочно сделать какой-то срочный звонок. Тот согласился и передал мобильник, не почувствовав подвоха.

Заполучив телефон, злоумышленник вышел в другую комнату и внимательно просмотрел его содержимое. Он воспользовался сервисом мобильного банка. Сообщается, что преступник попросту отправил два смс-сообщения банку с указанием номера своей банковской карты, после чего с банковского счета приятеля на его банковский счет были переведены деньги. В общей сложности воришка похитил 5750 рублей.

«В суде подсудимый вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал полностью, в содеянном раскаялся, — рассказали в пресс-службе райсуда. — Приговором суда за совершение указанного преступления ему назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы».

Впрочем, выяснилось, что чуть ранее этот же гражданин получил приговор по другому уголовному делу. В результате новое наказание было объединено с предыдущим, поэтому воришке придется провести за решеткой в общей сложности 2 года и 6 месяцев. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»