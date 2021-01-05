На богатырской заставе под Орлом начались регулярные богослужения

5.1.2021 | 12:19 Новости, Общество

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Богослужения начали проводить в храме преподобного Лазаря Сербского.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, регулярные богослужения начали проводиться по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона. Их в храме на Знаменской богатырской заставе совершает иерей Сергий Шомин. Речь идет о недостроенном пока храме преподобного Лазаря Сербского.

«Два православных храма будут построены в ближайшее время в Орле и сербской столице Белграде в рамках совместного проекта Знаменской богатырской заставы и сербского витяжского движения «Свибор — Союз Сербии», — напомнили в Орловской митрополии. — Деревянный храм в честь святого благоверного князя сербского Лазаря был заложен 5 августа на территории «Заставы» в Знаменке Орловской по благословению митрополита Орловского и Болховского Антония».

Этот проект является результатом многолетнего сотрудничества орловских и сербских богатырей. Так, в Белграде планируется возвести храм во имя преподобного Ильи Муромца, который является православным святым. Орловские краеведы считают, что этот богатырь посещал территорию современной Орловской области.

Для России же в рамках духовного обмена по предложению Святейшего Патриарха Сербского Иринея был выбран святой князь сербский Лазарь, в честь которого и строится храм под Орлом. Как уже писал «Орелград», в сентябре 2020 года в нем была проведена первая литургия – после того, как на купол водрузили крест.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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