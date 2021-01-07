Орловец заплатит за кражу 100 тысяч рублей

В Орле вынесен приговор дачному вору.

Северный районный суд города Орла вынес обвинительный приговор по уголовному делу о краже. Оно было возбуждено в отношении местного жителя. Последний, как было установлено следствием и судом, задумал совершить хищение чужого имущества. Для этого он отправился в дачный кооператив, расположенный на окраине областной столицы. «Прогуливаясь» по нему, злоумышленник присмотрел одноэтажный кирпичный дачный домик.

Внутрь он проник, почти не прилагая усилий. Хозяин, уходя из дома, забыл закрыть форточку. Злоумышленник воспользовался этим, просунул в форточку руку и открыл засов. Из дачного домика он похитил несколько электроинструментов общей стоимостью около 10 тысяч рублей. Свою добычу он вскоре сбыл – продал инструменты незнакомцу, встретившемуся на улице и согласившемуся купить их за 2000 рублей.

Кстати, этот человек выступил свидетелем на процессе. Он заявил, что не знал о том, что инструменты краденные. Купленный же набор он затем перепродал вдвое дороже. Позже преступник «самостоятельно и добровольно» явился в полицию, сообщил о совершенном им преступлении и написал явку с повинной. Спустя некоторое время он возместил потерпевшему и причиненный им материальный ущерб в размере 10 000 рублей. Тем не менее, его признали виновным и назначили ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

ИА «Орелград»