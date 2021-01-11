Артемий Лебедев оценил орловские города

11.1.2021 | 9:35 Новости, Общество

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Известный российский дизайнер устроил тур по центральной России.

 

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Публикация от Artemy Lebedev (@temalebedev)

На днях Орловщину посетил известный российский дизайнер Артемий Лебедев. Как известно, он прославился, в том числе, разработкой коммерческих и городских дизайнов. Но судя по всему, в Орловскую область креативщик приехал не для того, чтобы разработать какой-либо новый бренд.

На станице Лебедева в Instagram опубликованы фотографии из Орла и других городов области. «Роскошный нано-город — Болхов. Еще вчера я даже не знал, что он существует. Хотя я считал, что знаю все названия русских городов», — поделился новыми знаниями Лебедев.

 

 

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Публикация от Artemy Lebedev (@temalebedev)

В Новосиле блогер обнаружил «неожиданнейшую красоту» в местном доме культуры, а в Ливнах удивился собранию бюстов на снегу: «Сначала подумал – снеговики».

 

 

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Публикация от Artemy Lebedev (@temalebedev)

 

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Публикация от Artemy Lebedev (@temalebedev)

В самом Орле Лебедев оценил «симпотную» набережную. «Не Дивногорск, конечно, но тоже ок», — прокомментировал дизайнер сделанное фото.

 

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Публикация от Artemy Lebedev (@temalebedev)

Судя по другим постам, Лебедев в последние дни путешествовал не только по Орловской, но и Тульской и Калужской областям. Цель своего вояжа дизайнер пока не обозначил.

Любопытно, что под постом об орловской набережной один из подписчиков эмоционального порадовался, что Лебедев наконец-то добрался до нашего города. Но этого комментатора сразу осадили вопросом: «че, теперь памятник будете ставить? Или просто табличку прикрутите?»

ИА «Орелград»

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