Фонд ЖКХ дал Клычкову ценный совет к Новому году

Орловский губернатор «отметился» в решении наблюдательного совета.



Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства обнародовал полную версию решения наблюдательного совета этой государственной корпорации, которое было принято в конце минувшего года. На том заседании, среди прочего, был рассмотрен вопрос о предварительных результатах деятельности Фонда 2020 году.

По итогам анализа губернатору Орловской области, каковым является Андрей Клычков, было рекомендовано «принять исчерпывающие меры для достижения в 2020 году целевых показателей реализации программ переселения и расходования в полном объеме выделенных средств». Аналогичный совет от Фонда ЖКХ получили руководители Калмыкии, Крыма, Марий Эл, Мордовии, Тывы, Хакасии, Приморского и Ставропольского краев, Архангельской, Волгоградской, Кировской, Пензенской, Рязанской, Смоленской области и Еврейской автономной области – тех регионов, в которых были отмечено опоздание по срокам исполнения программ.

Согласно официальным данным, всего в 2020 году имущественный взнос Российской Федерации в Фонд ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилья составил 84,5 миллиарда рублей, в том числе 50 миллиардов — в ноябре 2020 года. Фондом одобрены заявки субъектов РФ, включая Орловскую область, на предоставление финансовой поддержки для переселения на сумму 90,37 миллиарда рублей. К концу предыдущего года регионы получили 35,9 миллиарда.

ИА «Орелград»