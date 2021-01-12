В Орловской области проведут аудит преференций

Аудиторы оценят эффективность предоставления налоговых льгот.

В Орловской области будет проведен аудит эффективности налоговых льгот и преференций, предоставленных на основании нормативных правовых актов регионального уровня в 2019-2020 годах. Мероприятие уже включено в план деятельности Контрольно-счетной палаты региона на текущий год. В КСП уточнили, что аудит будет проведен в соответствии с поручением Орловского облсовета народных депутатов, которое было дано в минувшем декабре.

Отметим, что с инициативой о предоставлении преференций отдельным отраслям экономики, как правило, выступает правительство региона. Согласование таких решений является прерогативой парламента. За прошедшие годы депутаты ни разу «не наложили вето» на инициативы чиновников. Однако не раз у них возникали серьезные вопросы по поводу эффективности таких льгот с точки зрения пополнения доходной части областного бюджета.

В прошлом году правительство представило свое видение ситуации. Чиновники признают, что предоставление преференций лишает бюджет части потенциального дохода от уплаты налогов. Но они уверяют, что предприятия-льготники высвободившиеся средства вкладывают в модернизацию своего производства и создание новых рабочих мест. А это приводит к увеличению выплат по другим налогам, например, по НДФЛ.

Аудиторам КСП предстоит провести собственный анализ. Это создает определенную интригу – будет интересно узнать, совпадут ли выводы проверяющих с заявлениями чиновников обладминистрации. Ранее пресс-служба регионального парламента сообщила, что правительственный доклад об эффективности налоговых льгот в 2019 году представил замгубернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.

Согласно ему, общий объем налоговых льгот, установленных на региональном уровне, в 2019 году составил 730,9 миллиона рублей Так, льготы были представлены по налогу на имущество организаций (593,8 миллиона рублей), налогу на прибыль (78,9 млн) и транспортному налогу (58,2 млн).

По словам Вадима Тарасова, получателей льгот можно условно разделить на категории: стратегические инвесторы; организации, финансирование которых осуществляется за счет бюджетных средств; организации, имеющие высокую социальную и общественную значимость (общественные организации инвалидов, подразделения спасательных служб и др.); граждане, имеющие особые заслуги перед государством, а также нуждающиеся в социальной защите.

В 2019-м наибольшая сумма льгот пришлась на организации, в той или иной степени финансируемые за счет бюджетных средств (более 318 миллионов рублей). Далее расположились инвесторы, освобожденные от уплаты налога на имущество организаций. Всего таких льготников было девять, а совокупный размер льготы составил 88,4 миллиона рублей. Льготой по налогу на прибыль пользовались всего два предприятия.

ИА «Орелград»