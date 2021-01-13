Умер экс-депутат облсовета Анатолий Кирин

До своего 69-го дня рождения он не дожил три дня

Экс-депутат орловского облсовета первого и четвертого созывов, бывший мэр Мценска Анатолий Кирин скончался 12 января в возрасте 68 лет, сообщила пресс-служба заксобрания. Спикер Леонид Музалевский выразил соболезнования семье и близким Кирина.

Анатолий Михайлович родился 15 января 1952 года в п. Ровны Мценского района. Свою трудовую деятельность начал в 1973 году в должности экономиста — нормировщика совхоза «Алябьевский» Мценского района. Окончил экономический факультет Курского сельскохозяйственного института.

Трудовую деятельность начал в Болховском районе сразу после окончания института. Работал в комсомольских органах, трудился в сельском хозяйстве: агрономом в совхозе «Ветловский», директором совхоза «Бориловский», также был вторым секретарём Болховского РК ВЛКСМ, начальником управления сельского хозяйства, председателем Новосильского райисполкома.

В 1992 году Кирин был избран на должность главы администрации г. Мценска. Одновременно являлся председателем Городской Думы. После переизбрания работал заместителем председателя Орловского социального коммерческого банка, директором Фонда поддержки индивидуального жилищного строительства ОАО АПК «Орловская Нива».

Анатолий Михайлович дважды избирался в региональный парламент: депутатом Орловской областной Думы I созыва (1994-1998 гг.) и депутатом — председателем комитета по бюджету, налогам и финансам Орловского областного Совета народных депутатов IV созыва (2007-2011 гг.).

Кирин навсегда запомнился людям, как активный и отзывчивый человек, он помогал жителям в решении насущных проблем, в частности, в ремонте социальных учреждений и учреждений образования.

С 2001 по 2007 годы А. М. Кирин занимал должность первого заместителя главы администрации г. Мценска, на которой курировал вопросы топливно-энергетического комплекса, строительства, транспорта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства, охраны труда и окружающей среды. Особое внимание уделял транспортному обслуживанию населения. При его непосредственном участии была введена в действие автоматическая телефонная станция на 1500 номеров.

А.М. Кирин был награждён медалью «За трудовое отличие» II степени, медалью ордена «За заслуги перед отечеством II степени», грамотами Орловского областного Совета народных депутатов и Губернатора Орловской области.

Память о нём навсегда останется в сердцах коллег, избирателей, родных и близких.