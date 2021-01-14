Орловцам рассказали, где можно окунуться в купель

Орла и Орловского района в списках нет.

В Орловской области определили места для крещенских купаний. Список разрешенных к погружению в воду мест опубликовала пресс-служба регионального главка МЧС.

Сообщается, что 18 купелей организованы в 13 районах области.

Так, в Глазуновском районе это купель в деревне Ловчиково.

В Дмитровском районе организовали четыре купели: в Марфо-Мариинской обители (село Долбенкино), в селах Балдыж, Бородино и Соломино.

В Залегощенском районе совершить обряд можно будет в роднике у деревни Ореховки. В Знаменском – в святом источнике на улице Сечкина в селе Знаменском. Во Мценском районе купель оборудуют у источника священномученика Кукши в деревне Фроловке. В Новодеревеньковском районе – в селе Кологривово у реки Локотцы. В Новосильском районе — на реке Пшевке около деревни Шейно.

В Покровском районе будет три купели: в селе Верхососенском, Дросково и поселке Покровском на улице Дубровинского.

В Сосковском районе купель оборудуют в селе Кирово. В Урицком – в селе Лукьянчиково у святого источника Пресвятой Богородицы «Казанская», а также у святого источника Пресвятой Богородицы «Троеручица» в селе Подзавалово.

В Хотынецком районе верующих ждут в купели села Старое, в Шаблиыкинском — в поселке Шаблыкино на улице Авангардовской.

— Количество отведенных для крещенских купаний мест может корректироваться муниципальными образованиям, — предупредили в ведомстве.

Сообщается, что в официальных местах для купаний будут дежурить сотрудники полиции, медики, пожарные и представители общественных организаций. В специально отведенных местах устроят посты для экстренной помощи людям.

Праздник Крещения Господня православные верующие отмечают 19 января.

ИА «Орелград»