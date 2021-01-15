Более 170 орловских педагогов больны COVID-19

15.1.2021 | 13:30 Новости, Общество

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Среди учеников заболевших намного меньше.

В Орловской области по состоянию на 14 января 173 педагога больны коронавирусом. Об этом стало известно на заседании регионального оперштаба. При этом болеющих школьников в области не так много – около 30.

— По состоянию на сегодняшний день ОРВИ больны 4 175 детей, COVID подтвержден у 27 детей, среди педагогов – 462 больны ОРВИ, у 173 выявлен COVID, —  рассказал об обстановке в орловских школах замглавы департамента образования Владимир Агибалов.

При этом 164 школьника сегодня учатся дистанционно из-за карантина в учебных заведениях. Еще 693 ребенка учатся из дома по заявлению родителей.

Вчера оперштаб принял решение о том, что с 18 января студенты орловских ссузов вернутся в аудитории. С 23 ноября 2020 года они учились дистанционно, напомнили в пресс-службе правительства. До понедельника у студентов идут зимние каникулы.

ИА «Орелград»

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