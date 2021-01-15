Под Орлом девушка украла кошку-копилку

За совершенное деяние она была отдана под суд.

Уголовное дело о необычной краже рассмотрел суд Мценского района. Перед ним предстала местная жительница, ранее не судимая. Ее подозревали в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ, то есть в тайном хищении чужого имущества, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину.

Было установлено, что преступление девушка совершила в августе 2020 года. В тот день она находилась дома у матери. Ее внимание привлекла стоявшая на полке копилка в форме кошки. Недолго думая, девушка схватила копилку и сбежала из квартиры. Кстати, в «кошке» находилось 5600 рублей, которые злоумышленница присвоила себе.

В суде мать девушки заявила, что примирилась со своей дочерью. Та извинилась перед ней и возместила причиненный ущерб. Кроме того, следствие и суд учли то, что преступление не было тяжким. Свою роль сыграло и отсутствие у девушки правонарушений в прошлом. В результате от уголовного преследования она была освобождена уже в зале суда.

Однако ответить за свой поступок ей все-таки придется. На девушку был наложен судебный штраф в размере 6000 рублей, на уплату которого ей отвели ровно два месяца. Если амчанка не оплатит штраф в установленный срок, ее могут привлечь к уголовной ответственности, возобновив производство по делу.

ИА «Орелград»