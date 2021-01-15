В Орле досрочникам объяснили, как сдать ЕГЭ

Всем выпускникам придется сдавать экзамены в основной период.

Орловский региональный центр оценки качества образования (ОРЦОКО) выступил с разъяснением нового порядка сдачи ЕГЭ в 2021 году. Напомним, в конце 2020 года в планы были внесены изменения. В частности, на федеральном уровне был отменен досрочный период сдачи экзаменов, который ранее был запланирован на март-апрель 2021 года.

В ОРЦОКО пояснили, что выпускники школ и средних профессиональных образовательных организаций, которые хотели досрочно пройти испытания, из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки смогут сдать экзамены только в основной период ЕГЭ 2021 года. Кстати, его сроки тоже пока определены ориентировочно. Предполагается, что основной период стартует с 31 мая 2021 года, но многое будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

«Выпускники прошлых лет участвуют в ЕГЭ в резервные дни основного периода, ориентировочно с 21 июня 2021 года, — добавили в ОРЦОКО. — Для участников ЕГЭ, которые по уважительным причинам не смогут сдать экзамены в основной период, будет предусмотрен дополнительный период проведения ЕГЭ – в середине июля 2021 года».