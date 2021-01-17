Орловских фермеров позвали в школу

Сесть за парту смогут только победители конкурсного отбора.

Как сообщает управление труда и занятости Орловской области, в регионе стартует набор участников проекта «Школа фермера». Он реализуется совместными усилиями Россельхозбанка и Орловского государственного аграрного университета имени Парахина. По условиям, успешно прошедшие обучение ученики, предоставившие «жизнеспособный бизнес-план», смогут получить специальные кредиты для запуска собственного дела.

«Конкурсный отбор пройдет с 15 января по 18 февраля 2021 года, — пояснили в управлении труда и занятости. — В нем могут принять участие главы крестьянских (фермерский) хозяйств, зарегистрированные на сельской территории Орловской области, а также лица, планирующие начало предпринимательской деятельности, имеющие высшее, среднее профессиональное, среднее образование».

В ведомстве добавили, что речь идет об уникальном проекте, «в результате которого будут созданы новые рабочие места, новые бренды качественной фермерской продукции». Само обучение продлится два месяца. Оно будет включать в себя как теорию, так и практику. «Первый звонок» в этой необычной школе прозвенит в конце февраля.

Участники, прошедшие конкурсный отбор, получат сертификаты на бесплатное обучение в ОГАУ по 250-часовой программе профессиональной переподготовки. Квалификация: «Фермер-технолог производства и переработки продукции мелкого животноводства» с выдачей диплома установленного образца. Практическое обучение предусмотрено тремя модулями: «Фермерское козоводство», «Фермерское овцеводство» и «Сыроделие в фермерском хозяйстве». Добавим, что выпускники получат документы государственного образца, необходимые для грантовой поддержки.

ИА «Орелград»