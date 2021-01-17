ГИБДД провела «детский» рейд в Орле

Полиция проверила исполнение водителями правил перевозки детей.

Как сообщили в Госавтоинспекции Орловской области, сотрудники городского отдела ГИБДД УМВД России провели в областной столице рейды. На время проведения данного профилактического мероприятия полицейские экипажи были максимально приближены к детским садам и поликлиникам. Сообщается, что основной целью проверки стало соблюдение водителями правил в сфере перевозки несовершеннолетних пассажиров.

Одним из поводов для проведения акции стала статистика. Согласно ей, в прошлом году в Орле произошло 19 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пассажиров, находящихся в салоне автомобиля. В результате этих аварий травмы получили 23 ребенка. В полиции говорят, что все пострадавшие получили незначительные повреждения, поскольку перевозились с соблюдением требований ПДД.

«В ходе рейда сотрудники ГИБДД разъясняют водителям, что ответственность за жизнь маленького пассажира лежит на их плечах и настоятельно рекомендуют даже на время самой короткой поездки серьезно относиться к безопасности своих детей, — пояснили в УГИБДД. — Стражи порядка проверяют не только наличие автокресел, но и их правильную установку, ведь это является жизненно важным условием для обеспечения безопасности детей – пассажиров».

Выявленных в ходе рейдов нарушителей уже привлекли к административной ответственности. За подобное правонарушение законодательством предусмотрен штраф в размере 3000 рублей. В полиции отмечают, что сумма штрафа сопоставима со средней ценой детского кресла.

ИА «Орелград»