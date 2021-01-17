Очаг опасного вируса выявили в орловской Голуни

В селе ввели ограничительные мероприятия из-за бешенства.

Исполняющий обязанности губернатора Орловской области Вадим Соколов издал указ об установлении ограничительных мероприятий по бешенству животных. Карантин введен на основании представления начальника Новосильской районной станции по борьбе с болезнями животных и областного управления ветеринарии. Очаг смертельно опасного вируса был выявлен на территории личного подсобного хозяйства жителя села Голунь Голунского сельского поселения Новосильского района.

Это домовладение официально признано эпизоотическим очагом по бешенству животных, а само село — неблагополучным пунктом. Кроме того, в угрожаемую зону попали близлежащие поселки Подосиновка, Покровка и Пролетарский, а также прилегающие к Голуни природные территории, в том числе урочища и другое.

Вадим Соколов приказал установить в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне ограничения, предусмотренные пунктом 5.5 ветеринарных правил «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство». Специалисты проведут там необходимые мероприятия по ликвидации и недопущению разноса опасного вируса.

Согласно данным территориального управления Россельхознадзора, в 2020 году на территории Орловской области было зарегистрировано всего лишь три случая бешенства. Для сравнения, в соседней Курской области за год было выявлено восемь случаев этого общего для человека и животных заболевания.

ИА «Орелград»