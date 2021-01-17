Орловец схлопотал 110 тысяч рублей штрафа за банковскую операцию

Мужчина ловко обчистил банковский счет своего приятеля.

Железнодорожный районный суд города Орла рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ранее несудимого местного жителя. Последнего обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража). Жертвой преступника стал его приятель, к которому в конце февраля 2020 года подсудимый зашел «на огонек». Было установлено, что собутыльники распивали спиртное примерно до пяти часов утра.

Когда хозяина квартиры сморил сон, гость обшарил его одежду и нашел бумажник. Он вынул из кошелька банковскую карту приятеля и решил похитить с нее деньги. Для реализации задуманного ему пришлось провернуть целую банковскую операцию, так как своей банковской карты у злоумышленника не было.

Первым делом, он установил на свой телефон мобильное банковское приложение. Затем ввел реквизиты чужой карты, указав при этом номер своего телефона. Это позволило ему получить из банка смс-сообщение, а затем и снять деньги с чужого счета. Тут потребовался подельник. Мужчина обратился к другому своему знакомому, у которого была собственная карта, и попросил его о помощи.

Тот согласился, из-за чего позднее в суде ему пришлось выступить в качестве свидетеля. Преступник перевел на его карту деньги со счета своей жертвы, после чего невольный подельник обналичил их и передал злоумышленнику. Кстати, обворованный орловец не сразу узнал, что деньги с его счета исчезли, так как банковского приложения у него на мобильнике не было. Подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 110 тысяч рублей.

ИА «Орелград»