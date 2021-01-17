Орловский суд запретил дистанционно выдавать дипломы охранникам

Было установлено, что документы продавались в открытом доступе.

Глазуновский районный суд удовлетворил административное исковое заявление прокурора в интересах неопределенного круга лиц о признании информации в интернете запрещенной к распространению в Российской Федерации. Под подозрение попал сайт, выявленный в ходе планового мониторинга Сети. Как установила прокуратура, данный ресурс содержал информацию о продаже документов для работы в качестве частных охранников.

Доступ к порталу был свободным, то есть приобрести диплом охранника, по сути, мог любой желающий. В надзорном ведомстве отметили, что сделать это могли не только простые граждане, но и юридические лица, например, организации, которым срочно понадобились охранники. За торговлю дипломами и использование поддельных государственных документов в России предусмотрена уголовная и административная ответственность.

Найти владельца сомнительного портала не удалось, так как ресурс расположен на технических площадях зарубежного провайдера и находится за пределами юрисдикции Российской Федерации. Однако в силах нашего государства закрыть доступ к такому сайту, что и было сделано, так как суд полностью согласился с выводами прокуратуры и удовлетворил поданный ею иск.

ИА «Орелград»