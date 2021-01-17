Под Орлом мужчина пришел в гости к пенсионерке и ограбил ее

Женщина слишком доверилась своему гостю и лишилась имущества.

Как сообщает Мценский районный суд, уголовное дело о краже бытовой техники было возбуждено в отношении местного жителя. Преступление он совершил минувшим летом. Было установлено, что амчанин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пришел в гости к своей знакомой, пенсионерке.

Дома не было хлеба, и женщина отправилась за ним в магазин. Гостя она оставила у себя на кухне, что оказалось ошибкой. Вернувшись домой, она не обнаружила ни гостя, ни своего телевизора. Расстроенная пенсионерка решила поделиться горем со своей подругой, а та вывела ее на след преступника.

Как оказалось, злоумышленник времени зря не терял. Он пришел «в гости» к другой своей знакомой, причем пришел вместе с телевизором. И из ее квартиры начал по телефону искать покупателю на украденную технику. Женщина подслушала его разговор. К тому же она знала о финансовых проблемах гостя, поэтому наличие телевизора ее очень удивило. Вскоре в квартиру явились сотрудники полиции. Вор не стал отпираться и добровольно выдал им похищенное.

«Противоправные действия причинили хозяйке материальный ущерб на сумму 5338 рублей, который для нее, пенсионерки, является значительным», — отметили в районном суде.

В результате похититель был признан виновным и наказан 2 годами лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Осужденный обжаловал приговор, посчитав его слишком суровым. Но апелляционным постановлением Орловского областного суда вердикт был оставлен без изменения, а апелляционная жалоба осужденного – без удовлетворения.

ИА «Орелград»