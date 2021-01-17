Суд обязал облздрав дать денег районной больнице

Средства необходимы для охраны пациентов и сотрудников Глазуновской ЦРБ.

Вступило в силу определение судебной коллегии по гражданским делам Орловского областного суда, рассмотревшей гражданское дело по иску прокурора Глазуновского района к Глазуновской ЦРБ и департаменту здравоохранения Орловской области. Кстати, дело было рассмотрено по жалобе депздрава, которому не понравилось то, что он проиграл суд первой инстанции.

Ранее Глазуновский районный суд обязал это ведомство в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу выделить денежные средства районной больнице. Подаче иска предшествовала проверка. Прокуратура выявила нарушения законодательства в сфере антитеррористической защищенности объектов здравоохранения. Так, надзорное ведомство указало на отсутствие в Глазуновской ЦРБ системы непрерывного видеонаблюдения за потенциально опасными участками и критическими элементами ее территории.

Нарушения закона также выразились в отсутствии физической охраны объекта и «значительной части периметрального ограждения территории учреждения». Прокуратура попросила суд обязать департамент здравоохранения Орловской области выделить деньги на оборудование больницы системой видеонаблюдения, установку забора и наем сотрудников охранных организаций.

В суде представитель ЦРБ исковые требования признала в полном объеме, а вот представитель департамента здравоохранения просил в заявленных требованиях отказать в полном объеме. Аргументов у него было два: во-первых, бюджетом Орловской области на 2019-2020 годы расходы на устранение указанных нарушений не предусмотрены, а во-вторых, Глазуновская ЦРБ как бюджетное учреждение может самостоятельно отвечать по своим обязательствам.

Однако суд указал, что отсутствие средств в бюджете вовсе не освобождает чиновников от выполнения требований закона и устранения нарушений законодательства. Что касается больницы, то она подведомственна депздраву, и уже сам этот факт снимает массу вопросов о степени ответственности. Областной суд, изучив материалы дела, не нашел оснований для изменения решения суда первой инстанции. Это означает, что чиновникам депздрава все-таки придется выделить районной больнице деньги.

ИА «Орелград»