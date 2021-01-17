В Орле напомнили о санкциях за коммунальные долги

Новый год поставил крест на жилищно-коммунальном моратории.

«Орловский энергосбыт» призвал своих клиентов, не дожидаясь санкций, оплатить счета за электроэнергию. В компании напомнили, что введенный в 2020 году правительством страны мораторий на санкции за неоплату услуг ЖКХ завершен. Срок его действия истек 1 января 2021 года. Это означает, что ресурсоснабжающие компании вновь могут выставлять пени должникам, а также ограничивать поставки коммунальных услуг.

«Наличие задолженности за электроэнергию в связи с нарушением установленных законодательством сроков оплаты может привести к судебным тяжбам, начислению пеней, аресту имущества и счетов, а также к приостановлению поставки электрической энергии, — предупреждают энергетики. — Более того, в случае отключения электроэнергии, на потребителя накладывается дополнительное финансовое бремя в виде обязанности возместить стоимость работ по отключению и подключению энергоснабжения».

В связи с этим орловцам напомнили о том, что задолженность может накопиться довольно быстро, и всего через пару-тройку месяцев она рискует стать очень тяжелым бременем для тех, кто вовремя не оплачивал коммунальные счета. Нового же моратория пока не предвидится.

«Если клиент относится к социально незащищенным слоям населения и действительно попал в сложную жизненную ситуацию, он может обратиться в органы социальной защиты населения для получения субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», — добавили в «Орловском энергосбыте».

Кстати, очный прием клиентов эта компания по-прежнему проводит только по предварительной записи. Связано это с мерами профилактики распространения инфекционных заболеваний, поскольку запись позволяет избежать очередей.

ИА «Орелград»