В Орле жительница коммуналки напала на участкового

Женщине не понравился визит полицейского без «согласования».

Уголовное дело о применении насилия к представителю власти в декабре 2020 года рассмотрел Заводской районный суд города Орла. Вынесенный по нему приговор теперь вступил в законную силу. Фигуранткой стала местная жительница, которая чересчур буйно вела себя минувшим летом. Из материалов дела следует, что в августе 2020 года в полицию позвонили жители одной из коммунальных квартир областной столицы.

Они пожаловались на свою соседку, которая находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и нарушала общественный порядок. Сигнал был принят «дежурной частью». На место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции. Соседи сразу все ему объяснили и показали комнату буйной женщины. Полицейский обратился к ней с требованием прекратить нарушение общественного порядка. Но женщина в ответ набросилась на него с кулаками.

Впрочем, это было насилие, не опасное для жизни или здоровья участкового. Однако было учтено то, что полицейский в тот момент исполнял свои должностные обязанности. Поэтому на орловчанку завели дело. Свою вину в содеянном она признала и просила вынести приговор без проведения судебного разбирательства. В результате ее наказали штрафом в размере 25 тысяч рублей.

ИА «Орелград»