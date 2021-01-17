В Орловской области протестируют ЕГЭ

Тестирование выпускников пройдет в феврале текущего года.

Орловским выпускникам, будущим участникам ЕГЭ, предложили заранее проверить свои знания и выяснить уровень своей подготовки к госэкзаменам 2021 года по 10-ти учебным предметам. Сделать это можно будет в ходе тренировочного тестирования, которое пройдет с 6 по 21 февраля на базе Регионального центра оценки качества образования (ОРЦОКО). Как пояснили в этом учреждении, принять участие в испытаниях могут одиннадцатиклассники, обучающиеся СПО и выпускники прошлых лет.

«Тестирование проводится по заданиям (КИМ), разработанным Федеральным институтом педагогических измерений на основании документов, определяющих структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2021 года, — рассказали в Центре. — Индивидуальный комплект участника тестирования является аналогом стандартизированного индивидуального комплекта участника ЕГЭ 2021 года».

Словом, февральские испытания станут полным аналогом экзаменов, которые участникам предстоит сдавать летом, начиная от обработки материалов и проверки развернутых ответов и заканчивая публикацией результатов. Тестирование важно и для экспертов предметных комиссий. Им предстоит провести разбор заданий с развернутым ответом и объяснить критерии их оценивания.

В ОРЦОКО добавили, что записаться на тестирование можно до 22 января 2021 года: выпускникам 11-х классов – в школе, обучающимся СПО и выпускникам прошлых лет – в ОРЦОКО. Однако надо учесть, что эта услуга является платной, причем платить придется за каждый учебный предмет. С графиком проведения тестов можно ознакомиться на официальном сайте ОРЦОКО.

ИА «Орелград»