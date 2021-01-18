В Мценске испугались закрытия детского отделения ЦРБ

Тревожный сигнал из райцентра поступил детскому омбудсмену.

Как сообщается на сайте уполномоченного по правам ребенка в Орловской области, обращение жителя города Мценска поступило в адрес детского омбудсмена Константина Домогатского 14 января 2021 года. Неназванный амчанин сообщил о якобы предстоящем закрытии детского отделения в Мценской центральной районной больнице.

«Домогатским было принято решение незамедлительно проверить данную информацию и посетить центральную районную больницу, — говорится в сообщении. — В ходе своего визита уполномоченный по правам ребенка в Орловской области лично убедился, что детское отделение в настоящий момент функционирует. По словам и.о. главного врача И.Н. Глаголевой закрытие детского отделения не планируется».

Тем не менее, детский омбудсмен пообещал взять данный вопрос на особый контроль. Он подчеркнул, что «нельзя допустить закрытие детского отделения в районе в ущерб здоровью детей». В аппарате уполномоченного напомнили, что Мценск и Мценский район в последние годы получили новый толчок к своему экономическому развитию. А это привлекает трудовые ресурсы. Так, в Мценске создана ТОСЭР, а в Мценском районе функционирует особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Орел».

«Наличие новых рабочих мест привлекает молодежь и молодые семьи с детьми жить в Мценском крае, — считают в аппарате детского омбудсмена. — Поэтому детская медицинская помощь в районе должна быть доступной и высококвалифицированной».

ИА «Орелград»