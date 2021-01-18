В Орле расскажут правду о Ленине

18.1.2021 | 23:17 Культура, Новости

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Орловцам предложили принять участие в видеолектории.

Как сообщили в Орловской областной библиотеке имени Бунина, 21 января 2021 года в универсальном читальном зале этого учреждения будет организована трансляция видеолектория с интернет-портала Президентской библиотеки. Мероприятие пройдет под названием «Историческая память о В. И. Ленине (1870-1924)», его начало запланировано на 12 часов дня.

«В рамках видеолектория будет показана запись доклада кандидата исторических наук, директора Государственного архива новейшей истории Ульяновской области Андрея Пашкина, — пояснили в Орловской областной библиотеке. — Он расскажет о проекте, который архивы, библиотеки и музеи Ульяновской области подготовили к 150-летию Владимира Ильича Ленина».

Кроме того, участникам мероприятия будет представлено выступление журналиста и блогера Егора Яковлева, директора научно-исследовательского фонда «Цифровая история». Он расскажет об интересных фактах из жизни Владимира Ильича. Также перед участниками выступит директор Дома-музея Ленина в Выборге Надежда Забавская. Она объяснит, почему Ленин скрывался в рабочем предместье Выборга Таликкала осенью 1917 года.

«Мероприятие адресовано широкому кругу пользователей, в том числе студентам-историкам, преподавателям, а также всем, интересующимся этой темой, — отметили в областной библиотеке. — Вход свободный».

ИА «Орелград»

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