В Орле закрыли дело о пешеходе, сбитом на «зебре» престижной иномаркой

Водитель сумел договориться с травмированной им женщиной.

Решение по уголовному делу вынес Советский районный суд города Орла. Именно на территории Советского района областной столицы произошло дорожно-транспортное происшествие, виновником которого следствие посчитало подсудимого. Впрочем, последнему явно повезло – он был освобожден от уголовного преследования по ходатайству следователя полиции.

Из материалов дела следует, что подозреваемый двигался по улицам Орла на автомобиле «Мерседес-Бенц 208 D Спринтер». Он вел автомобиль с небольшим превышением допустимой скорости движения. Кроме того, при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу не только не снизил скорость, но и не уступил дорогу женщине, которая переходила ее по «зебре».

В результате «Мерседес» сбил пешехода. Женщина получила травмы, в том числе переломы ребер. В совокупности по квалифицирующему признаку опасности для жизни они были расценены как повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью потерпевшего. Действия водителя органами предварительного расследования были квалифицированы по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Однако затем следователь обратилась в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении водителя, так как он полностью загладил причиненный вред потерпевшей. Последняя не возражала против этого, заявив, что материальный ущерб и моральный вред возмещены ей в полном объеме, в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, виновник ДТП принес ей свои извинения.

Поскольку и прокурор не возражал против ходатайства следователя, суд его удовлетворил. Уголовное дело было закрыто. Виновнику ДТП предстоит лишь уплатить судебный штраф в сумме 20 тысяч рублей.

ИА «Орелград»