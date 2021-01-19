Под Орлом ужесточат борьбу с экстремизмом

Орловские чиновники будут противостоять формированию этнических анклавов.

Администрация Ливенского района внесла изменения в муниципальную программу противодействия экстремизму и профилактики терроризма. Ее действие рассчитано по 2022 год включительно. Актуализация этого нормативно-правового акта, по сути, расширяет спектр задач, поставленных местными властями. Так, программа дополнена сразу несколькими новыми пунктами. В частности, был расширен список приоритетов и целей.

Отныне программа, помимо прочего, предусматривает принятие мер, препятствующих возникновению пространственной сегрегации, формированию этнических анклавов и социальной исключенности отдельных групп граждан. Также запланировано «привлечение институтов гражданского общества к деятельности субъектов противодействия экстремизму при соблюдении принципа невмешательства».

Еще одна новая цель заключается в информировании граждан о текущей миграционной ситуации, ее влиянии на различные аспекты жизни российского общества, а также противодействии распространению в информационном пространстве вызывающих в обществе ненависть и вражду ложных сведений о миграционных процессах.

Отметим, что данная программа была утверждена в конце 2019 года, а ее реализация стартовала в 2020 году. Общий объем средств, предусмотренных на ее реализацию, составляет всего 9 тысяч рублей. Из местного бюджета планируется выделять по 3 тысячи рублей в год. В целом, программа предусматривает повышение уровня безопасности и защищенности населения и территории Ливенского района от угроз терроризма и экстремизма.

ИА «Орелград»