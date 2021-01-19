В Орле гаишников переключили на пешеходов

В областной столице проводят профилактическое мероприятие «Пешеход».

Как пояснили в управлении ГИБДД Орловской области, рейд «проводится в целях стабилизации аварийной обстановки и для снижения тяжести последствий в дорожно-транспортных происшествиях с участием пешеходов». К организации такой акции сотрудников полиции подтолкнула тревожная статистика. 2021 год только начался, а в областном центре уже произошло четыре дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов.

В целях профилактики в Орле и проводится профилактическое мероприятие. В УГИБДД уточнили, что на особый контроль инспекторы взяли не только водителей, не уступающих путь пешеходам на переходах, но и самих пешеходов, переходящие проезжую часть дорог с нарушением правил.

«Сотрудники ГИБДД напоминают, что пешеход обязан переходить проезжую часть дороги по наземному переходу, убедившись, что выход на проезжую часть безопасен, — говорят в ведомстве. — Однако пешеходы не соблюдают предписанные им правила. Чаще всего допускаются такие нарушения, как переход проезжей части вне пешеходного перехода, хотя и в зоне его видимости, а также переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора».

В полиции подчеркнули, что рейды призваны не только выявлять административные правонарушения и наказывать за них, но и проводить профилактическую работу с пешеходами.

ИА «Орелград»