В Орле столкнулись маршрутка и КамАЗ

Есть пострадавшие

В Орле утром 19 января столкнулись маршрутный ПАЗ и грузовик КамАЗ. Об этом «Орелграду» сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.

Инцидент произошел на улице Раздольной в районе гипермаркета Metro в 9.17. По предварительной информации, есть пострадавшие, но их число пока не сообщается. Погибших нет, уточнила собеседница агентства.

На месте происшествия работали сотрудники спасательных служб, ГИБДД и скорой помощи. Пострадавшим потребовалась деблокировка, отмечается в сообщении.

ИА «Орелград»