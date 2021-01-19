В Орле столкнулись маршрутка и КамАЗ

19.1.2021 | 10:09 Новости, Происшествия

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Есть пострадавшие

В Орле утром 19 января столкнулись маршрутный ПАЗ и грузовик КамАЗ. Об этом «Орелграду» сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.

Инцидент произошел на улице Раздольной в районе гипермаркета Metro в 9.17. По предварительной информации, есть пострадавшие, но их число пока не сообщается. Погибших нет, уточнила собеседница агентства.

На месте происшествия работали сотрудники спасательных служб, ГИБДД и скорой помощи. Пострадавшим потребовалась деблокировка, отмечается в сообщении.

ИА «Орелград»

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