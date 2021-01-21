Орловская область недосчиталась 12 тысяч избирателей

21.1.2021 | 10:00 Новости, Политика

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В регионе с точностью до человека подсчитали число избирателей.

Избирательная комиссия Орловской области официально утвердила численность избирателей и участников референдума, зарегистрированных на территории региона. По состоянию на 1 января 2021 года она составила 618 858 человек. Для сравнения, годом ранее в регионе насчитывалось 626 849 избирателей, а в 2019 году – 632 003 избирателя. То есть показатель стабильно снижается, что вряд ли можно назвать позитивным фактом.

Отметим, что подобные отчеты устанавливаются ежегодно, а подписывает их губернатор. Данная процедура является обязательной для всех регионов. Она предусмотрена Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». В Орловской области численность избирателей устанавливает облизбирком на основании данных государственной автоматизированной системы «Выборы».

Актуализированные сведения, в том числе по отдельным муниципальным образованиям, размещены в открытом доступе на сайте облизбиркома. Это тоже требование закона. Кстати, из свежего отчета следует, что в Орловской области наибольшее количество избирателей зарегистрировано в Орле — 249 722 человека. При этом лидером является Заводской район областной столицы, где проживает 85 326 избирателей.

Для сравнения, в Ливнах на отчетную дату зарегистрировано 37 227 избирателей, в Мценске – 33 472. Напомним, это второй и третий по величине города региона после Орла. Наименьшее количество избирателей зарегистрировано в Корсаковском (3423 человека), Знаменском (4052) и Сосковском (4773) районах.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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