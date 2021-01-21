В орловской колонии открыли исправительный центр

В УФИЦ при колонии-поселении будут проживать 55 осужденных.

Как сообщила пресс-служба управления ФСИН России по Орловской области, торжественная церемония открытия УФИЦ состоялась в колонии-поселении №7, расположенной в Мценске. Поясним, что УФИЦ – это участок, функционирующий как исправительный центр. Дело в том, что в России с 1 января 2017 года реализуется задача по исполнению нового вида уголовного наказания – принудительных работ.

Она возложена на специальные учреждения – исправительные центры, расположенные в регионе, где проживали осужденные или где они были осуждены. Ранее в Орловской области УФИЦ был создан при колонии-поселении №3 в Кромском районе. Лимит его наполнения составляет 45 человек. В мценском же УФИЦ будут проживать 55 осужденных.

В УФСИН подчеркнули, что для них созданы хорошие коммунально-бытовые условия: спальные помещения, комнаты для приготовления и приема пищи, бытовая комната со стиральными машинами и гладильными досками. Кроме того, в УФИМЦ имеется помещение для проведения воспитательной работы. Мебель и бытовое оборудование уже установлены, а сами осужденные трудоустроены в учреждениях и на предприятиях города Мценска.

«Принудительные работы – это еще одна альтернатива лишению свободы преимущественно для лиц, совершивших преступления небольшой или средней тяжести, — пояснили в региональном управлении ФСИН. — Принудительные работы назначаются на срок от 2 месяцев до 5 лет и заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы».

При этом из заработной платы осужденного определенный судом процент удерживается в доход государства. Как правило, удержания варьируются в пределах от 5 до 20 процентов.

ИА «Орелград»