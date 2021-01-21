Зимние дороги под Орлом не выдержали критики

Полиция «забраковала» техническое состояние мценских автодорог.

Сотрудники отдела ГИБДД МО МВД России «Мценский» провели рейд по местным дорогам, проверив их техническое состояние на соответствие требованиям законодательства о безопасности дорожного движения и государственных стандартов. Полицейские провели осмотр и произвели необходимые замеры. В результате было выявлено достаточно большое количество дефектов и недостатков.

Как пояснили в управлении ГИБДД Орловской области, по итогам проведенных мероприятий местным дорожно-эксплуатационным службам было выдано 16 обязательных для исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений и приведении дорог в надлежащее состояние. Кроме того, было внесено шесть представлений об устранении причин и условий, «способствующих реализации угроз безопасности граждан и общественной безопасности».

«По результатам проверок за допущенные нарушения при зимнем содержании дорог к административной ответственности по ч.1 ст.12.34 КоАП РФ привлечено юридическое лицо, — добавили в ведомстве. — Контроль за эксплуатационным состоянием улично-дорожной сети, дорожных сооружений и технических средств организации дорожного движения является одной из основных функций Госавтоинспекции».

В УГИБДД уточнили, что надзорная деятельность заключается в выявлении недостатков в зимнем содержании дорог и принятии мер по их устранению, что «является основным механизмом предупреждения дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями».

ИА «Орелград»