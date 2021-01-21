Зимние дороги под Орлом не выдержали критики

21.1.2021 | 10:59 Новости, Общество

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Полиция «забраковала» техническое состояние мценских автодорог.

Сотрудники отдела ГИБДД МО МВД России «Мценский» провели рейд по местным дорогам, проверив их техническое состояние на соответствие требованиям законодательства о безопасности дорожного движения и государственных стандартов. Полицейские провели осмотр и произвели необходимые замеры. В результате было выявлено достаточно большое количество дефектов и недостатков.

Как пояснили в управлении ГИБДД Орловской области, по итогам проведенных мероприятий местным дорожно-эксплуатационным службам было выдано 16 обязательных для исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений и приведении дорог в надлежащее состояние. Кроме того, было внесено шесть представлений об устранении причин и условий, «способствующих реализации угроз безопасности граждан и общественной безопасности».

«По результатам проверок за допущенные нарушения при зимнем содержании дорог к административной ответственности по ч.1 ст.12.34 КоАП РФ привлечено юридическое лицо, — добавили в ведомстве. — Контроль за эксплуатационным состоянием улично-дорожной сети, дорожных сооружений и технических средств организации дорожного движения является одной из основных функций Госавтоинспекции».

В УГИБДД уточнили, что надзорная деятельность заключается в выявлении недостатков в зимнем содержании дорог и принятии мер по их устранению, что «является основным механизмом предупреждения дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями».

ИА «Орелград»

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