Под Орлом приставы закрыли ателье из-за COVID-19

Деятельность предприятия была приостановлена по решению суда.

В Мценске судебные приставы местного РОСП исполнили постановление суда и приостановили деятельность ателье. Об этом сообщили в управлении ФССП России по Орловской области. В ведомстве уточнили, что работа предприятия приостановлена пока на 20 суток. Входные двери опечатаны. В течение всего указанного срока судебный пристав будет контролировать, чтобы ателье «случайно» вновь не заработало.

Основанием для этих мер стало постановление суда, рассмотревшего ранее материалы дела об административном правонарушении. Дело в том, что ателье посетили с проверкой компетентные специалисты, следящие за исполнением ограничений, введенных в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Проверка показала, что в данном конкретном предприятии санитарно-эпидемиологические правила не соблюдаются.

Как пояснили в управлении ФССП, на момент проверки работники не были обеспечены необходимым количеством масок. В ателье не было дезинфицирующих средств для обработки контактных поверхностей и уборки помещения. Не было там обязательного прибора для обеззараживания воздуха и разметки для соблюдения социальной дистанции. Сообщается, что ИП, владеющий ателье, не смог представить и документы, подтверждающие проведение дезинфекционных мероприятий.

«В результате, владелец ателье был признан винновым в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — пояснили в УФССП.

В течение назначенного срока наказания, то есть в течение 20 суток, индивидуальный предприниматель обязан устранить выявленные в ходе проверки нарушения. В противном случае срок приостановки деятельности ателье может быть продлен судом.

ИА «Орелград»