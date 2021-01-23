В Орле новую вирусную угрозу увидели в транспорте

Транспорт может выступать в качестве средства распространения АЧС.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям заявило о возрастании угрозы широкого распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории РФ. Ведомство обратилось к главам и владельцам свиноводческих хозяйств, убойных площадок и перерабатывающих предприятий. Им настоятельно рекомендуют усилить контроль за логистикой перевозок и дезинфекцией транспортных средств, участвующих в перевозках грузов между предприятиями с разным уровнем биологической защиты. Именно в транспорте экспертам видится прямая угроза распространения опасного вируса.

«Наиболее вероятными причинами возникновения АЧС на свиноводческих предприятиях с высоким уровнем биологической защиты могут быть технологические связи с предприятиями более низкого компартмента (транспорт, персонал, тара, ветеринарные специалисты и т.д.), а также непроведение необходимых профилактических мероприятий (в т.ч. санитарной обработки персонала, дезинфекции транспортных средств и др.)», — считают в ТУ Россельхознадзора.

В ведомстве привели неутешительную статистику. Так, в 2020 году в России было зарегистрировано 89 активных вспышек АЧС, в том числе 34 — в популяции домашних свиней. При этом в Орловской области в минувшем году было зарегистрировано три очага и один инфицированный объект по африканской чуме свиней. Правда, из трех очагов АЧС два было выявлено в дикой фауне у лесных кабанов — в Корсаковском и Мценском районах.

Особую обеспокоенность у специалистов вызывают очаги вируса на предприятиях с высоким зоосанитарным статусом. В Орловской области в 2020 году таких случаев не было, но они имелись в соседней Курской области. Там в прошедшем году было зарегистрировано пять очагов АЧС в крупных свиноводческих комплексах, имеющих III и IV компартмент (уровень биологической защиты). Это означает, что заболевание оттуда может быть занесено и на Орловщину.

«Возникновение АЧС свидетельствует об отсутствии должного контроля со стороны администрации свиноводческих предприятий за выполнением требований действующего ветеринарного законодательства, в том числе «Правил определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства», — уверены в ТУ Россельхознадзора.

ИА «Орелград»