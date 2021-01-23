Житель Воронежа поблагодарил Клычкова за медаль

Администрация губернатора отчиталась о поступивших благодарностях.

В IV квартале 2020 года в адрес губернатора и членов правительства Орловской области поступило 3127 письменных обращений. Это на 30,7 процента больше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом 127 обращений были коллективными. Такие данные привела администрация губернатора и правительства региона. Она отмечает, что это были не только жалобы.

«В обращениях, поступивших за указанный период, жители региона также выражали благодарность за оперативное решение поставленных вопросов, — сообщили в ведомстве. — Общее количество благодарностей в IV квартале 2020 года – 37».

Администрация перечислила их. Так, лично губернатору Орловской области Андрею Клычкову поступило семь благодарностей. Одну из них прислал неназванный житель города Воронежа, который поблагодарил орловского главу за предоставленную ему медаль «150-летие И. А. Бунина». Также Клычкова поблагодарили жители Аникановского сельского поселения Мценского района – за оперативное решение вопроса о строительстве автомобильной дороги на участке «Мценск – Сторожевое».

От жителя Дмитровска Клычков получил благодарность за оказанное содействие в благоустройстве и реконструкции центральной части города, а также за подарок, предоставленный ребенку. Жители Орла сказали губернатору спасибо за решение вопроса о приведении в надлежащее состояние территории городского кладбища Иоанна Богослова.

Кроме того, в адрес главы региона поступила благодарность «за своевременно оказанную помощь в обеспечении лекарственными препаратами семьи, инфицированной новой коронавирусной инфекцией, а также за внимание, проявленное в связи с празднованием 50-летнего юбилея супружеской жизни». Неназванная жительница Орловского района оказалась благодарна губернатору за решение вопроса об обеспечении доступа к высокоскоростному интернету частного домовладения в деревне Жилино.

ИА «Орелград»