Администрация области просила полностью оправдать Блохина

Облсуд раскрыл детали скандального процесса по делу экс-чиновника.

Как уже писал «Орелград», Орловский областной суд рассмотрел в апелляционной инстанции уголовное дело, возбужденное в отношении теперь уже бывшего зампреда правительства Орловской области Дениса Блохина и оставил без изменения приговор, вынесенный ранее судом Заводского района. Экс-чиновник получил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных органах, — также на 2 года.

Приговор обжаловала прокуратура, посчитавшая его чересчур мягким. Ведь Блохина обвиняли в причинении многомиллионного ущерба бюджету при реконструкции стадиона имени Ленина. Как пояснили в пресс-службе Орловского облсуда, сам Блохин свою вину в инкриминируемом ему преступлении так и не признал.

Более того, не только адвокат Блохина, но и представители потерпевших (казенного учреждения «Орелгосзаказчик» и субъекта РФ, которую представляет администрация Орловской области) поддержали его позицию и просили приговор отменить, оправдав Блохина в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Представитель гособвинения, наоборот, просил приговор ужесточить и усилить наказание до 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

«Судебная коллегия указала, что тщательный анализ и основанная на законе оценка исследованных в судебном заседании доказательств в их совокупности позволили суду первой инстанции правильно установить фактические обстоятельства совершенного осужденным преступления и верно квалифицировать его действия по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций, а также охраняемых законом интересов общества и государства), — сообщает пресс-служба облсуда.

В результате областная коллегия по уголовным делам не нашла оснований ни для отмены, ни для изменения приговора. Напомним, прокуратура региона не согласилась с таким решением и планирует обжаловать его в кассационной инстанции. Между тем, после вердикта областного суда приговор в отношении Блохина уже считается вступившим в силу.

ИА «Орелград»