Клычков дал 25 миллионов рублей на модельные библиотеки

Бюджетные средства в 2021 году получат три муниципальных образования.

Губернатор Андрей Клычков утвердил распределение межбюджетных трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек. Средства поступят транзитом через региональный бюджет в рамках реализации национального проекта «Культура». Деньги региону выделит федеральный центр в соответствии с соглашением, подписанным в конце 2020 года. Отметим, средства имеют строго целевое назначение.

Согласно постановлению Клычкова, всего в 2021 году на создание модельных библиотек будет выделено 25 миллионов рублей. Из них Орел получит 5 миллионов, а Мценску и Свердловскому району достанется по 10 миллионов рублей. Поясним, что федеральный проект «Культурная среда» был запущен в 2019 году. Он и предусматривает создание модельных муниципальных библиотек.

«Проект стал импульсом для развития библиотечной сети страны, которая насчитывает 36 тысяч муниципальных библиотек, — говорится на сайте проекта. — Многие годы библиотекам не уделялось должного внимания, в большей части учреждений фонды устарели и не обновляются, отсутствует ремонт, современная мебель и оборудование».

Главной задачей является повышение доступности культурных услуг как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. В модельных библиотеках предусмотрены автоматизированные системы, внедряются станции самостоятельной книговыдачи и электронные читательские билеты. Кроме того, создаются условия для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья.

В 2020 году для участия в проекте было отобрано 172 муниципальных библиотеки из 66 регионов с учетом дополнительного набора. Первой модельной библиотекой Орловской области стала Детская библиотека № 1 МБУ «Централизованная библиотечная система города Мценска». Здесь юные читатели могут послушать стихотворение от робота Маши, сфотографироваться с писателями-орловцами и героями сказок.

Центральная городская библиотека имени Пушкина стала первой модельной библиотекой в Орле. В ней появились пуфы-трансформеры, стеллажи-иллюминаторы и стеллажи-бумеранги, уютные кресла для чтения, островок для игр, молодежный коворкинг «Библиодром» и «Литературный салон Анны Керн» для организации литературно-музыкальных вечеров. Также библиотека запустила автоматизированный процесс регистрации читателей и выдачи книг, которых здесь теперь стало значительно больше.

ИА «Орелград»