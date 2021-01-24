Орловцы стали реже писать жалобы налоговикам

24.1.2021 | 14:51 Новости, Общество

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Количество досудебных споров в регионе сократилось на треть.

Как сообщает УФНС России по Орловской области, в 2020 году в это ведомство в порядке досудебного урегулирования споров поступило 224 жалобы, что на 94 жалобы меньше, чем в 2019 году. В ведомстве уточнили, что 108 обращений поступили от юридических лиц, 62 — от индивидуальных предпринимателей и 54 — от физических лиц, то есть простых граждан. Количество рассмотренных жалоб также сократилось – на 43 штуки. Всего в 2020 году их было рассмотрено 172.

«Доля полностью или частично удовлетворенных в пользу налогоплательщиков жалоб в общем количестве рассмотренных жалоб за отчетный период составила 36 процентов, — рассказали в пресс-службе регионального управления ФНС России. — В 17 случаях жалобы оставлены без рассмотрения в связи с устранением нарушения прав лица до принятия решения».

Налоговики напоминают, что форма жалобы, порядок ее заполнения, формат и порядок представления в электронной форме установлены соответствующим приказом Федеральной налоговой службы. При этом жалоба подписывается усиленной квалифицированной подписью лица, подающего жалобу.

ИА «Орелград»

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