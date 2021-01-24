Орловец получил 1,5 года колонии за куст конопли

Обвинительный приговор вынесли в поселке Верховье.

Верховский районный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению местного жителя в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере). Совершено же оно было в ноябре 2019 года.

Было установлено, что подсудимый в тот день в обеденное время находился в деревне Дедово, где собственно, он и проживает. Примерно в 150 метрах от своего дома мужчина наткнулся на дикорастущий куст конопли. Он сорвал этот куст и принес его домой, где изготовил из него марихуану. Позднее, летом 2020 года, наркотик был изъят у него сотрудниками полиции.

Всего у мужчины было изъято 11,6 грамма, что в соответствии с законом является значительным размером. Сам он рассказал, что изготовил и хранил наркотик для личного употребления. В судебном заседании вину признал полностью и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Однако это ходатайство судом не было удовлетворено из-за отказа государственного обвинителя на применение этого упрощенного порядка.

В результате подсудимый получил наказание в виде лишения свободы на 1 год и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»