Орловские чиновники выдали квартиры сотне сирот только по суду

24.1.2021 | 19:18 Новости, Общество

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За исполнением решений судов внимательно проследили приставы.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области рассказало о том, как в регионе жильем обеспечиваются дети-сироты. Приведенная статистика доказывает, что практика судебных разбирательств чиновников с сиротами не прекращается. Именно через суд многие юные орловцы добиваются соблюдения своих прав.

Так, по данным управления ФССП, в 2020 году в структурных подразделениях этого ведомства находилось 142 исполнительных производства. Они были возбуждены по решениям судов, которые обязали власти городов и районов предоставить детям-сиротам благоустроенное жилье по договорам найма. Приставы подчеркивают, что наибольшее количество таких обязательств имела администрация города Орла.

Как пояснили в УФССП, исполнительные производства данной категории имеют особую социальную значимость. Поэтому с чиновниками особо не церемонятся. За несвоевременное исполнение требований исполнительных документов в отношении них выносят постановления о взыскании исполнительского сбора. Кроме того, должников привлекают к административной ответственности. Говорят приставы и о том, что главы администраций предупреждаются об уголовной ответственности по ч.2 ст.315 УК РФ.

«В результате принятых мер в 2020 году фактическим исполнением было окончено 86 исполнительных производств данной категории, что на 43 процента больше, чем в 2019 году, — сообщили в управлении ФССП. — В начале этого года должником в лице администрации города Орла были заключены еще 17 договоров о предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, жилых помещений по договорам найма специализированного жилого помещения. Это привело к фактическому исполнению соответствующих исполнительных производств».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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