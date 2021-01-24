Орловские промышленники повысили цены

Обнародованы индексы цен производителей промышленных товаров.

Орелстат обнародовал индексы цен производителей промышленных товаров в Орловской области в декабре 2020 года и в целом за прошедший год. Судя по представленному отчету, эта сфера довольно регулярно повышала стоимость своей продукции, однако повышение оказалось примерно в полтора раза меньше годового уровня инфляции в регионе.

Так, согласно данным Орелстата, цены производителей промышленных товаров в Орловской области в декабре 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем даже уменьшились — на 0,4 процента. Однако при этом с начала 2020 года они повысились на 3,2 процента. Напомним, общий рост цен и тарифов в регионе в 2020 году составил 5,2 процента. Впрочем, локомотивом инфляции стали продукты питания.

В разрезе отраслей ситуация в промышленности выглядит следующим образом. Наибольшее подорожание цен с начала 2020 года – на 6 процентов – было зафиксировано в отраслях водоснабжения и водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, а также деятельности по ликвидации загрязнений. На предприятиях обрабатывающих производств за год цены выросли на 3,4 процента. Всего на 1,7 процента выросла стоимость услуг по обеспечению электрической энергией, газом и паром, кондиционированию воздуха.

ИА «Орелград»