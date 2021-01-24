В Орле порадовали обманутых дольщиков

Проблемных домов в регионе официально стало меньше.

Областные власти выступили с обращением к участникам долевого строительства так называемых проблемных объектов. Их официально известили о том, что проблемных домов в регионе стало меньше. В 2020 году из единого реестра проблемных объектов (ЕРПО) были официально исключены многоквартирный дом №11 по улице Раздольной в Орле и многоквартирный дом по улице Орловской в деревне Образцово Орловского района. Причина – ввод объектов в эксплуатацию.

По такой же причине уже в январе 2021 года из ЕРПО был исключен еще один многоквартирный дом – № 159 по улице Дружбы Народов в Ливнах. В администрации этого райцентра пояснили, что разрешение на ввод в эксплуатацию было выдано 29 декабря 2020 года областным управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства.

«Перед этим управление по строительному надзору произвело приемку здания, проверив работоспособность всех инженерных коммуникаций и оборудования, — рассказали в мэрии Ливен. — В настоящее время выбрана управляющая компания по обслуживанию дома, объект капитального строительства проходит процедуру регистрации в Росреестре».

Однако полностью проблема обманутых дольщиков в Орловской области еще не решена. По состоянию на 22 января 2021 года в ЕРПО включено 10 объектов. Из них два включены в связи с тем, что «процедура конкурсного производства не завершена, юридическое лицо не ликвидировано, при этом для финансирования строительства данных объектов не заключались договоры участия в долевом строительстве с гражданами». Речь идет о домах в Орле на улице Зеленый берег, застройщиком которых являлось АО «АИЖК Орловской области».

«Два застройщика шести многоквартирных домов признаны Арбитражным судом Орловской области несостоятельными, — следует из сообщения администрации региона. — Из них по четырем объектам (застройщики – АО «АИЖК Орловской области», ООО «Регионстрой») принято решение наблюдательным советом ППК «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» о выплатах денежного возмещения гражданам — участникам долевого строительства».

Уточняется, что общая сумма выплат для 351 гражданина по указанным по многоквартирным домам составила 497,591 миллиона рублей. Власти заверили, что «в настоящее время всем обратившимся в Федеральный фонд гражданам выплачено денежное возмещение».

«Таким образом, по всем проблемным объектам, включенным в ЕРПО, приняты соответствующие меры, — резюмируют чиновники. — В отношении руководителей организаций-застройщиков (АО «АИЖК Орловской области», ООО «Регионстрой», ООО «Домстрой», ООО «Промсервис-универсал», ООО «Компания Стройсервис», ООО «Модуль-Инвест-Строй»), допустивших нарушения прав участников долевого строительства, правоохранительными органами возбуждены уголовные дела по ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации».

ИА «Орелград»