Число задержанных на акции 23 января в Орле выросло до трех

Ни одно из дел еще не рассматривал суд.

По итогам акции протеста 23 января в Орле задержали трех человек, сообщил «Орелграду» правозащитник и журналист Дмитрий Краюхин.

Первый задержанный в самом начале митинга встал с плакатом, содержащим слово «Путин». Его скрутили на месте и посадили в полицейскую машину.

Второго человека скрутили в ходе попытки снять протестующих со снежной горы. Получив отпор, полицейские выдернули человека из толпы, «чтобы не возвращаться пустыми».

Третьего задержали уже после митинга. По словам Краюхина, полиция выследила его и поймала на выходе из автобуса на остановке «Прокуровка». Молодой человек шел домой. Он был одним из тех, кто стоял на снежной горе с плакатом.

На всех троих составили протоколы об административном правонарушении. Суды их пока не рассматривали, заключил Краюхин.

ИА «Орелград»