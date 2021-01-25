Число задержанных на акции 23 января в Орле выросло до трех

Ни одно из дел еще не рассматривал суд.
По итогам акции протеста 23 января в Орле задержали трех человек, сообщил «Орелграду» правозащитник и журналист Дмитрий Краюхин.
- Первый задержанный в самом начале митинга встал с плакатом, содержащим слово «Путин». Его скрутили на месте и посадили в полицейскую машину.
- Второго человека скрутили в ходе попытки снять протестующих со снежной горы. Получив отпор, полицейские выдернули человека из толпы, «чтобы не возвращаться пустыми».
- Третьего задержали уже после митинга. По словам Краюхина, полиция выследила его и поймала на выходе из автобуса на остановке «Прокуровка». Молодой человек шел домой. Он был одним из тех, кто стоял на снежной горе с плакатом.
На всех троих составили протоколы об административном правонарушении. Суды их пока не рассматривали, заключил Краюхин.
ИА «Орелград»