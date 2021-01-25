Число задержанных на акции 23 января в Орле выросло до трех

25.1.2021 | 15:59 Важное, Новости, Политика, Происшествия

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Ни одно из дел еще не рассматривал суд.

По итогам акции протеста 23 января в Орле задержали трех человек, сообщил «Орелграду» правозащитник и журналист Дмитрий Краюхин.

  • Первый задержанный в самом начале митинга встал с плакатом, содержащим слово «Путин». Его скрутили на месте и посадили в полицейскую машину.
  • Второго человека скрутили в ходе попытки снять протестующих со снежной горы. Получив отпор, полицейские выдернули человека из толпы, «чтобы не возвращаться пустыми».
  • Третьего задержали уже после митинга. По словам Краюхина, полиция выследила его и поймала на выходе из автобуса на остановке «Прокуровка». Молодой человек шел домой. Он был одним из тех, кто стоял на снежной горе с плакатом.

На всех троих составили протоколы об административном правонарушении. Суды их пока не рассматривали, заключил Краюхин.

ИА «Орелград»

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