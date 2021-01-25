На Орловщину надвигается снег с дождем

Синоптики прогнозируют очередные «сюрпризы» погоды.

В ближайшие часы в Орловскую область придут мокрый снег и дождь. Об этом со ссылкой на синоптиков предупредили в пресс-службе главка регионального МЧС.

Так, с 21.00 25 января по 21.00 26 января на территории области будет облачно, днем местами ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах может возникнуть налипание мокрого снега. Ночью местами образуется гололед.

Ветер будет дуть юго-восточный, со скоростью 9-14 м/с. Местами порывы достигнут 16-21 м/с.

Температура воздуха ночью -2° …+3°, днем 0° …+5°.

Спасатели предупреждают, что из-за плохой погоды могут возникнуть чрезвычайные происшествия: обрывы линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, ДТП.

ИА «Орелград»